Боевики снова попытались атаковать дронами российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

11 Февр. 2020 2020-02-11T01:41:27+03:00

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Боевики снова запустили два ударных беспилотника в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии, однако ни один из них не достиг цели – их вовремя обнаружили и уничтожили системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом рассказал журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, уточнив, что первый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ЗРК «Панцирь-С» перехватил на расстоянии около двух километров от базы, а второй дрон — в шести километрах.

«Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», - добавил генерал-майор.

Напомним, как писал сайт kp.ru, такие запуски дронов в окрестностях Хмеймим – не редкость, за два года вблизи авиабазы сбили более 100 беспилотников, принадлежащих боевикам различных группировок.

ИСТОЧНИК KP.RU