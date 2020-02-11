Боевики снова попытались атаковать дронами российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Боевики снова запустили два ударных беспилотника в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии, однако ни один из них не достиг цели – их вовремя обнаружили и уничтожили системы противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом рассказал журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, уточнив, что первый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ЗРК «Панцирь-С» перехватил на расстоянии около двух километров от базы, а второй дрон — в шести километрах.
«Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», - добавил генерал-майор.
Напомним, как писал сайт kp.ru, такие запуски дронов в окрестностях Хмеймим – не редкость, за два года вблизи авиабазы сбили более 100 беспилотников, принадлежащих боевикам различных группировок.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»