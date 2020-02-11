2020-02-11T02:07:56+03:00
Политика

Русофобская «мыльная опера»: Слуцкий прокомментировал планы США выделить $700 миллионов на борьбу с Россией

По мнению депутата, эта строка бюджета рассчитана на «популистский эффект» перед президентскими выборами в Штатах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийГлава комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийФото: Евгения ГУСЕВА
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Намерение американской администрации выделить на «противодействие» России 700 миллионов долларов, скорее всего, рассчитано на «популистский эффект» перед предстоящими президентскими выборами в Соединенных Штатах, считает председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Очередная серия русофобской «мыльной оперы». 700 миллионов долларов – не такая большая сумма, и скорее всего, эта строка бюджета рассчитана больше как раз на популистский эффект, хотя и закладывает средства на борьбу с пропагандой», - сказал он РИА Новости, комментируя обнародованный Белым домом проект бюджета США на 2021 финансовый год.

Депутат Госдумы отметил, что предвыборная кампания в Штатах уже началась, и «антироссийские карты» в этой игре рассматриваются как козыри. А «разрушающий российско-американские отношения маховик», запущенный еще при предыдущем президенте США Бараке Обаме, «все еще по инерции катится».

«Лично я говорю об этом с сожалением, поскольку уровень российско-американского диалога во многом влияет на вопросы стратегической стабильности и безопасности», - приводит агентство слова своего собеседника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в следующем финансовом году (он в США начнется 1 октября) Вашингтон намерен выделить 700 миллионов на «помощь» европейским союзникам в «противодействии» нашей стране, еще 24 миллиона долларов – на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».

ИСТОЧНИК KP.RU

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