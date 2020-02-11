Жертвами теракта в Кабуле стали четыре человека

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:11:18+03:00

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Жертвами взрыва вблизи военной академии в Кабуле стали четыре человека, еще по меньшей мере десять, в том числе курсанты и мирные жители, получили ранения.

Как сообщают афганские СМИ, взрыв осуществили террорист-смертник на автостоянке вблизи военной академии имени маршала Фахима. По предварительным данным, погибли двое курсантов и двое гражданских лиц, Все раненые доставлены в лечебные учреждения афганской столицы.

Ранее начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что теракт произошел вблизи КПП военной академии около 7 часов утра (5:30 МСК) во вторник, 11 февраля.

На данные момент ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Напомним, в ноябре четверо афганских военнослужащих пострадали при взрыве в Кабуле рядом с центром подготовки сухопутных войск. За несколько дней до этого теракта еще один взрыв прогремел у здания МВД Афганистана. В результате атаки погибли семь человек, еще десять, в том числе дети и сотрудники ведомства, получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU