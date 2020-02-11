Число контуженных при атаке Ирана на базы США в Ираке американцев возросло до 109
По последним данным Минобороны США, в ходе атаки Ирана на военные базы Соединенных Штатов в Ираке в ночь на 8 января пострадали 109 американских военнослужащих.
О возросшем числе контуженных служивых рассказали в пресс-службе Пентагона спустя 32 дня после ракетного обстрела, подчеркнув, что «это на 45 человек больше, чем в прошлом отчёте». В конце января сообщалось о 64 пострадавших.
Отмечается, что большинство получили легкие контузии, и 76 военным врачи уже разрешили приступить к несению службы, а 27 американцев с черепно-мозговыми травмами отправили лечиться в госпитали Германии, причем 21 из них после тщательного обследования вернулись домой, в Штаты. Еще пятеро все еще находятся под наблюдением врачей, один отправился обратно в Ирак, передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально и президент США Дональд Трамп, и представители Пентагона ранее неоднократно заявляли, что американские военнослужащие во время иранской атаки 8 января не пострадали, однако потом признали: есть пострадавшие. Причем их число растет практически каждую неделю: симптомы контузии проявляются не сразу.
Запуск ракет по американским военным объектам в Ираке.
ИСТОЧНИК KP.RU