Число контуженных при атаке Ирана на базы США в Ираке американцев возросло до 109

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:30:23+03:00

Более 20 из них после обследования в Германии вернулись домой, в Штаты

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По последним данным Минобороны США, в ходе атаки Ирана на военные базы Соединенных Штатов в Ираке в ночь на 8 января пострадали 109 американских военнослужащих.

О возросшем числе контуженных служивых рассказали в пресс-службе Пентагона спустя 32 дня после ракетного обстрела, подчеркнув, что «это на 45 человек больше, чем в прошлом отчёте». В конце января сообщалось о 64 пострадавших.

Отмечается, что большинство получили легкие контузии, и 76 военным врачи уже разрешили приступить к несению службы, а 27 американцев с черепно-мозговыми травмами отправили лечиться в госпитали Германии, причем 21 из них после тщательного обследования вернулись домой, в Штаты. Еще пятеро все еще находятся под наблюдением врачей, один отправился обратно в Ирак, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально и президент США Дональд Трамп, и представители Пентагона ранее неоднократно заявляли, что американские военнослужащие во время иранской атаки 8 января не пострадали, однако потом признали: есть пострадавшие. Причем их число растет практически каждую неделю: симптомы контузии проявляются не сразу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753565" frameborder="0"></iframe> Запуск ракет по американским военным объектам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU