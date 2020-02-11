«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» стартовала в прокате без особого триумфа

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:51:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Российский прокат возглавила возглавил экшен-комикс «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Но сборы фильма далеки от желанных цифр, уикенд принес картине только 230 миллионов рублей.

Релиз стартовал ниже ожиданий, отметила президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. Многие были уверены, что успех «Отряда самоубийц», первого фильма с Харли Квинн, подогреет интерес зрителей к проекту. К тому же популярность актрисы Марго Робби давали основания рассчитывать на другие результаты.

- Тем не менее можно говорить, что обновленная вселенная DC — менее мрачная, но более яркая и зрелищная — постепенно обретает новых фанатов в России, — комментирует «Известим» Зинякова.

Вторая строчка проката у военной драмы «1917» с кассой в 62 млн рублей (общая сумма 205 млн.)

Третья позиция у комедийного экшена «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом – 53 млн (570 млн).

Четвертая позиция у российской комедии «Холоп» (50 млн), а пятая строчка у костюмной мелодрамы «Маленькие женщины» с Сиршей Ронан и Тимоти Шаламе – 44 млн за уикенд (общий 133 млн).

В десятку вошли еще две российских комедии: «Марафон желаний» с Аглаей Тарасовой – девятое место и 14 млн (224 млн), десятая строчка - «(Не)идеальным мужчиной» с Егором Кридом и Юлией Александровой - 10 млн (515 млн).

- Предстоящий уикенд ожидается насыщенным. В прокате стартуют сразу три потенциальных лидера: «Лед 2» Жоры Крыжовникова , «Джентльмены» Гая Ричи и «Соник в кино» с Джимом Керри. Каждый из этих проектов обладает огромным потенциалом. Варианты на самую различную публику и парочкам и семьям, - отмечает Ольга Зинякова.

ИСТОЧНИК KP.RU