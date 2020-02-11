2020-02-11T09:07:42+03:00
Общество

Эпидпорог по России превышен на 5,5 процентов

Вирус гриппа распространился по всем регионам страны, в Минздраве подтвердили, что эпидемиологический порог превышен уже на 5,5 процентов.
Елена АКИМОВА
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Эпидпорог превышен сразу в нескольких регионах РоссииЭпидпорог превышен сразу в нескольких регионах РоссииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Особенно активно циркулирует вирус В, для которого характерны медленное распространение и меньшее число больных, но встречаются и штаммы H1N1 и H3N2.

В ряде городов введен карантин: закрыты все школы в Миассе, Воронеже и Уфе. А в Саратове, Тюмени, Оренбурге, Ульяновске, а в Вологодской области ограничили проведение массовых мероприятий.

— Ситуация с гриппом наиболее неблагоприятна в Южном и Северо-Кавказском ФО, — сообщили «Известиям» в Минздраве.

Заболеваемость растет во всех возрастных группах. На пятой неделе 2020 года заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 5,5%, а предэпидемическую базовую линию — на 17,8%.

Специалисты сходятся во мнении, что грипп представляет собой куда большую опасность, чем коронавирус. По данным Роспотребнадзора в 2018 году от заболевания умерло 127 человек. Годом ранее этот показатель был 46 человек.

По данным ВОЗ, ежегодно от сезонных ОРВИ и гриппа в мире погибают 650 тыс. человек. Большинство из них — в развивающихся странах.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ зафиксирована в 37 регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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