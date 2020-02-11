2020-02-11T09:45:17+03:00
Политика

В МИД России сообщили об угрозе срыва «нормандского саммита» в апреле

В ведомстве отметили, что переговоры могут не состояться из-за заявлений Украины
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В МИД сообщили, что переговоры в «нормандском формате» могут не состояться из-за заявлений УкраиныВ МИД сообщили, что переговоры в «нормандском формате» могут не состояться из-за заявлений УкраиныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Заявления Киева и степень выполнения им «Парижских договоренностей» по урегулированию конфликта на Донбассе ставят под вопрос проведение «нормандского саммита» в апреле этого года в Берлине. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Без реального прогресса в выполнении "Парижского пакета", в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита "нормандского формата" пока не приходится», - передают РИА Новости слова дипломата.

Руденко напомнил, что в ходе встречи «нормандской четверки» в декабре прошлого года были достигнуты договоренности о том, что Украина, ДНР и ЛНР должны открыть новые пункты пропуска, развести силы, продвинуться в разминировании, провести обмен удерживаемыми лицами, а также согласовать правовые аспекты особого статуса Донбасса. Однако, по словам замглавы МИД, состоялся только обмен удерживаемых лиц.

«Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить», - отметил он.

Напомним, что 9 декабря 2019 года в Париже прошёл саммит «нормандской четверки». По итогам переговоров президент России Владимир Путин заявил, что подтверждена неукоснительность Минских соглашений. Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решения «нормандского саммита» не должны оставаться на бумаге и призвал Киев прежде всего закрепить особый статус Донбасса на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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