2020-02-11T10:22:00+03:00
Происшествия

Мошенник пытался обмануть теннисиста Михаила Южного на 100 тысяч рублей

Аферист представился другом спортсмена и попросил деньги в долг
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мошенник пытался обмануть теннисиста Южного на100 тысяч рублейМошенник пытался обмануть теннисиста Южного на100 тысяч рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Правоохранительные органы задержали мошенника, который пытался обмануть известного теннисиста Михаила Южного и украсть у него 100 тысяч рублей. Как сообщил источник «КП», спортсмен обратился в полицию и рассказал, что ему позвонил мужчина и, представившись его другом, попросил в долг 100 тысяч рублей.

Полиция задержала 19-летнего афериста, уроженца Северной Осетии, который заявил, что забрать деньги, якобы данные в долг его попросил знакомый. По данному факту проводится проверка. Задержанный был отпущен под обязательство о явке.

Напомним, Михаил Южный был восьмой ракеткой мира в одиночном зачете. Он одержал победу в 19 турнирах ATР, является двукратным обладателем Кубка Дэвиса (2002, 2006), двукратным полуфиналистов турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2006 и 2010); финалист одного юниорского турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии-1999). Спортсмен тринадцать сезонов подряд заканчивал год в топ-50 мирового рейтинга (2002 - 2014).

ИСТОЧНИК KP.RU

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