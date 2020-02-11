Во время беспорядков в Казахстане пострадали 19 полицейских
Во время массовых беспорядков на юге Казахстана девятнадцать сотрудников полиции пострадали, из них девять получили огнестрельные ранения. Об этом сообщили в МВД республике.
«Во время беспорядков различные телесные повреждения получили 19 сотрудников, девять из них - огнестрельные ранения», - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве уточнили, что один из инспекторов СОБР получил огнестрельное ранение в области лица и левой ноги, другой - дробовое ранение обеих бедер.
Напомним, 8 февраля десять человек стали жертвами потасовки, в которой приняли участие тысяча человек, в том числе сотни вооруженных ружьями и ножами людей. Более 120 были ранены. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что ситуация находится под контролем местной полиции и Нацгвардии и поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и раненых, а также заявил, что виновные в трагедии должны быть строго наказаны.
Итоги конфликта на юге Казахастана.
ИСТОЧНИК KP.RU