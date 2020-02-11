2020-02-11T12:27:29+03:00
Происшествия

Во время беспорядков в Казахстане пострадали 19 полицейских

В МВД страны рассказали подробности о массовой драке на юге республики [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Во время беспорядков в Казахстане пострадали 19 полицейских. Фото:ТАСС / IGOR KOVALENKO / EPAВо время беспорядков в Казахстане пострадали 19 полицейских. Фото:ТАСС / IGOR KOVALENKO / EPA
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Во время массовых беспорядков на юге Казахстана девятнадцать сотрудников полиции пострадали, из них девять получили огнестрельные ранения. Об этом сообщили в МВД республике.

«Во время беспорядков различные телесные повреждения получили 19 сотрудников, девять из них - огнестрельные ранения», - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что один из инспекторов СОБР получил огнестрельное ранение в области лица и левой ноги, другой - дробовое ранение обеих бедер.

Напомним, 8 февраля десять человек стали жертвами потасовки, в которой приняли участие тысяча человек, в том числе сотни вооруженных ружьями и ножами людей. Более 120 были ранены. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что ситуация находится под контролем местной полиции и Нацгвардии и поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и раненых, а также заявил, что виновные в трагедии должны быть строго наказаны.

Итоги конфликта на юге Казахастана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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