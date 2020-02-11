В Москве внедрят систему оплаты электроэнергии через социальные сети

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:46:43+03:00

Сервис находится на стадии тестирования, прорабатываются вопросы безопасности и и возможность пользоваться системой без регистрации и СМС Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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Новую систему оплаты электроэнергии в Москве представаит Мосэнергосбыт до конца февраля. Погасить счета за электроэнергию можно будет через социальные сети "Вконтакте" и Facebook.

- До конца месяца мы планируем запустить сервис по оплате электроэнергии без комиссии в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook, - передаёт "Москва 24" слова начальника службы корпоративных коммуникаций "Мосэнергосбыта" Вадима Надточиева.

Он добавил, что сейчас система находится на стадии тестирования, в частности, разработчики занимаются безопасностью пользователей сервиса.

- Там все будет удобно - взял и заплатил без регистрации и СМС, - отметил Надточиев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как сэкономить на оплате проезда в метро. Например, оплата отдельными банковскими картами с кэшбэком от поездок и акциями или покупка безлимитных проездных на месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU