В Москве внедрят систему оплаты электроэнергии через социальные сети
Новую систему оплаты электроэнергии в Москве представаит Мосэнергосбыт до конца февраля. Погасить счета за электроэнергию можно будет через социальные сети "Вконтакте" и Facebook.
- До конца месяца мы планируем запустить сервис по оплате электроэнергии без комиссии в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook, - передаёт "Москва 24" слова начальника службы корпоративных коммуникаций "Мосэнергосбыта" Вадима Надточиева.
Он добавил, что сейчас система находится на стадии тестирования, в частности, разработчики занимаются безопасностью пользователей сервиса.
- Там все будет удобно - взял и заплатил без регистрации и СМС, - отметил Надточиев.
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ИСТОЧНИК KP.RU