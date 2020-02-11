2020-02-11T13:09:10+03:00
В мире

Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы своего Офиса

На эту должность назначен Андрей Ермак
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента УкраиныВладимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента УкраиныФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста главы Офиса президента Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее занимал должность помощника главы государства.

В указах на сайте Офиса президента Украины сказано за 11 февраля сказано также об увольнении Ермака с поста советника и назначении его на должность руководителя Офиса.

- Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем офиса президента Украины, - сказано в указе, опубликованном на сайте.

Ранее сайт kp.ru писал о сообщении в Facebook журналиста Станислава Речинского о том, что Андрей Богдан подрался в Киеве с главой СБУ Иваном Бакановым.

Также на сайте писали о заявлении об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука после скандала с аудиозаписью, которая якобы была сделана на совещании правительства. Тогда Зеленский отставку Гончарука не принял.

ИСТОЧНИК KP.RU

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