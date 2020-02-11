Белоруссия начала забор технологической нефти из «Дружбы»
Минск ведет забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток нефтепровода «Дружба» не затрагивая транзит российской нефти. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского концерна «Белнефтехима».
«В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей (…) Забор ведется из участков веток, которые не задействованы в транзите российской нефти западным потребителям. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории», - приводит ТАСС слова представителя концерна.
В «Белнефтехиме» отметили, что забор производятся так, чтобы не снизить давление и не повлиять на объемы прокачки транзита нефти.
В российской «Транснефти» сообщил о получении соответствующего уведомления и заявили, что это не окажет влияния на транзит нефти из России, но приведет к потере пропускной способности на сами белорусские НПЗ.
Напомним, на днях президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи обсудили вопрос поставки нефти. В Кремле отметили, что встреча политиков прошла «в позитивном ключе».
ИСТОЧНИК KP.RU