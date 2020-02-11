В Госдуме прокомментировали список угроз, составленный США
В Госдуме отреагировали на список угроз, составленный США. Депутат Руслан Бальбек оценил документ, разработанный контрразведкой США на 2020—2022 годы.
По словам парламентария, такая позиция США по отношению к России «вызывает недоумение».
Все произошедшее он назвал «политически поспешным высказыванием».
-Включение России в список главных угроз США способствует лишь нагнетанию напряжения в отношениях наших стран. И любое составление подобных списков — по сути пустая затея, — объяснил депутат RT.
Помимо России в список попал Китай, Куба, Иран, Северная Корея, движение «Хезболла», террористические организации «Исламское государство»* и «Аль-Каида»**, а также транснациональные криминальные организации. Эти страны, по версии спецслужб штатов, потенциально могут влиять на вопросы безопасности Вашингтона в период с 2020—2022 годы.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
ИСТОЧНИК KP.RU