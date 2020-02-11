В Госдуме прокомментировали список угроз, составленный США

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:21:18+03:00

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В Госдуме отреагировали на список угроз, составленный США. Депутат Руслан Бальбек оценил документ, разработанный контрразведкой США на 2020—2022 годы.

По словам парламентария, такая позиция США по отношению к России «вызывает недоумение».

Все произошедшее он назвал «политически поспешным высказыванием».

-Включение России в список главных угроз США способствует лишь нагнетанию напряжения в отношениях наших стран. И любое составление подобных списков — по сути пустая затея, — объяснил депутат RT.

Помимо России в список попал Китай, Куба, Иран, Северная Корея, движение «Хезболла», террористические организации «Исламское государство»* и «Аль-Каида»**, а также транснациональные криминальные организации. Эти страны, по версии спецслужб штатов, потенциально могут влиять на вопросы безопасности Вашингтона в период с 2020—2022 годы.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

ИСТОЧНИК KP.RU