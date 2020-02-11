В Госдуме предложили взять под контроль цены на жилье в новостройках
В Госдуме предложили взять под контроль цены на строящееся жилье в России. Депутат Евгений Фёдоров направил обращение в Минстрой с предложением установить контроль за ценообразованием в домах экономкласса.
Законодатель отмечает, что необходимо ввести новую норму, согласно которой застройщик не сможет продавать квартиры в новостройках по цене, которая более чем на 50% превышает себестоимость строительства объекта.
Это позволит устанавливать разную наценку, но не выходить за границы допустимых цифр.
Данный механизм сможет повысить доступность жилья для российских семей и стать одним из механизмов решения демографических задач.
- Несмотря на ряд программ по стимулированию рождаемости, молодые семьи не идут на данный шаг из-за проблем с жильем, - пишет депутат.
Как пояснил в беседе с RT юрист Владимир Шалаев, в настоящее время подобное регулирование цен на жильё в России не закреплено законодательно.
Но похожая схема применяется в других сферах, например, с обеспечением жизненно необходимыми лекарственными препаратами.
- С одной стороны инициатива хорошая, а с другой – нельзя ставить застройщиков в заведомо убыточные условия. Снижение цен может привести к потрясениям на рынке недвижимости, - комментирует специалист.
Ранее сообщалось, что с 1 января стало проще продать единственное жилье. Если вы им владели более трех лет, не надо платить подоходный налог с вырученной суммы.
ИСТОЧНИК KP.RU