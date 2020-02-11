11 Февр. 2020 2020-02-11T14:35:08+03:00

В Госдуме предложили взять под контроль цены на жилье в новостройках

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В Госдуме предложили взять под контроль цены на строящееся жилье в России. Депутат Евгений Фёдоров направил обращение в Минстрой с предложением установить контроль за ценообразованием в домах экономкласса.

Законодатель отмечает, что необходимо ввести новую норму, согласно которой застройщик не сможет продавать квартиры в новостройках по цене, которая более чем на 50% превышает себестоимость строительства объекта.

Это позволит устанавливать разную наценку, но не выходить за границы допустимых цифр.

Данный механизм сможет повысить доступность жилья для российских семей и стать одним из механизмов решения демографических задач.

- Несмотря на ряд программ по стимулированию рождаемости, молодые семьи не идут на данный шаг из-за проблем с жильем, - пишет депутат.

Как пояснил в беседе с RT юрист Владимир Шалаев, в настоящее время подобное регулирование цен на жильё в России не закреплено законодательно.

Но похожая схема применяется в других сферах, например, с обеспечением жизненно необходимыми лекарственными препаратами.

- С одной стороны инициатива хорошая, а с другой – нельзя ставить застройщиков в заведомо убыточные условия. Снижение цен может привести к потрясениям на рынке недвижимости, - комментирует специалист.

Ранее сообщалось, что с 1 января стало проще продать единственное жилье. Если вы им владели более трех лет, не надо платить подоходный налог с вырученной суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU