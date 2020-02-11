Мишустин лично возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:54:30+03:00

Вице-премьер заявил о необходимости заниматься проблемами в этой сфере на системной основе

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о своем решении лично возглавить правительственную комиссию по развитию малого и среднего бизнеса.

Глава российского правительства подчеркнул, что проблемы малого и среднего бизнеса должны решаться на системной основе. «Именно поэтому — сегодня хотел вам сообщить первым новость — я решил лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства», - сказал он на встрече с представителями предпринимательства Новгородской области

Мишустин пригласил всех присутствующих к совместной работе, назвав встречу первым предварительным заседанием правкомиссии.

Напомним, ранее премьер-министр заявил, что самая главная задача нового правительства России - снять ограничения и барьеры для бизнеса. Мишустин отметил, что планирует сократить издержки для предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU