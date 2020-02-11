2020-02-11T14:54:30+03:00
Экономика

Мишустин лично возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Вице-премьер заявил о необходимости заниматься проблемами в этой сфере на системной основе
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Мишустин лично возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнесаМишустин лично возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнесаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о своем решении лично возглавить правительственную комиссию по развитию малого и среднего бизнеса.

Глава российского правительства подчеркнул, что проблемы малого и среднего бизнеса должны решаться на системной основе. «Именно поэтому — сегодня хотел вам сообщить первым новость — я решил лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства», - сказал он на встрече с представителями предпринимательства Новгородской области

Мишустин пригласил всех присутствующих к совместной работе, назвав встречу первым предварительным заседанием правкомиссии.

Напомним, ранее премьер-министр заявил, что самая главная задача нового правительства России - снять ограничения и барьеры для бизнеса. Мишустин отметил, что планирует сократить издержки для предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Боевики сбили вертолет сирийской армии в Идлибе
В России предложили рассматривать все особо тяжкие и "экономические" дела с участием присяжных
В Госдуме назвали блефом заявление Трампа о создании «самых мощных» ядерных сил
Мишустин лично возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
В МВД предложили фиксировать прохождение техосмотра на видео
Лукашенко призвал белорусские СМИ не "перебирать" в похвалах президента
В Госдуме предложили взять под контроль цены на жилье в новостройках
Россия планирует разместить средства ПВО на своей военной базе в Киргизии
В Госдуме прокомментировали список угроз, составленный США
Минтранс предложил выделить авиакомпаниям 1,6 млрд рублей из-за запрета на рейсы в Китай
Лукашенко - о зарубежных СМИ: В отношении Беларуси часто появляются инсинуации, заведомая ложь и клевета
На Хайнане вылечили от коронавируса четырёхмесячную девочку
Зеленский рассказал о конфликтах в своей команде
Белоруссия начала забор технологической нефти из «Дружбы»
Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы своего Офиса
«Никаких дат нет»: Песков рассказал о голосовании по поправкам в Конституцию
Ученые рассказали, почему жители больших городов живут меньше
Филиппины сообщили США о расторжении действия военного соглашения
В Москве внедрят систему оплаты электроэнергии через социальные сети
Во время беспорядков в Казахстане пострадали 19 полицейских
Росстат назвал регионы с самой высокой безработицей
Глава РАН предложил внести понятие «наука» в Конституцию
Минтруд заявил о необходимости увеличить долю оклада в зарплате медиков
Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию 13 февраля
ВТБ опустил ставки по ипотеке ниже 8%
Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам
Опубликовано видео испытаний фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море
Мошенник пытался обмануть теннисиста Михаила Южного на 100 тысяч рублей
Названы регионы, куда чаще всего переселяются соотечественники из-за рубежа