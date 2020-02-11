В Госдуме назвали блефом заявление Трампа о создании «самых мощных» ядерных сил

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:06:02+03:00

В Госдуме оценили высказывание Дональда Трампа о создании "самых мощных" ядерных сил Фото: REUTERS

А заявление Дональда Трампа «шантажом и провокацией»

Изменить размер текста: A A

В Госдуме оценили заявление Дональда Трампа о создании «самых мощных» ядерных сил. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин усомнился в способности Соединенных Штатов достичь поставленной цели.

Парламентарий уверен, что глава США блефует и использует элементы шантажа.

- США не способны стать самыми мощными ядерными силами… Они проводят безответственную политику в части выхода в одностороннем порядке из ДРСМД, - отметил Швыткин.

Собеседник ФАН подчеркнул, что Россия открыта для диалога и готова к совместным действиям, но при условии, что Вашингтон пойдет навстречу.

Пока же США «всячески подталкивают к гонке вооружений», отметил депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами в понедельник, 10 февраля, заявил, что он намерен заниматься созданием «самых мощных ядерных сил в мире». По крайней мере, пока Соединенные Штаты не заключили с Россией и Китаем договор о контроле над вооружениями.

ИСТОЧНИК KP.RU