В Госдуме назвали блефом заявление Трампа о создании «самых мощных» ядерных сил
В Госдуме оценили заявление Дональда Трампа о создании «самых мощных» ядерных сил. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин усомнился в способности Соединенных Штатов достичь поставленной цели.
Парламентарий уверен, что глава США блефует и использует элементы шантажа.
- США не способны стать самыми мощными ядерными силами… Они проводят безответственную политику в части выхода в одностороннем порядке из ДРСМД, - отметил Швыткин.
Собеседник ФАН подчеркнул, что Россия открыта для диалога и готова к совместным действиям, но при условии, что Вашингтон пойдет навстречу.
Пока же США «всячески подталкивают к гонке вооружений», отметил депутат.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами в понедельник, 10 февраля, заявил, что он намерен заниматься созданием «самых мощных ядерных сил в мире». По крайней мере, пока Соединенные Штаты не заключили с Россией и Китаем договор о контроле над вооружениями.
ИСТОЧНИК KP.RU