Госдума установит для солдат-срочников оклад в размере 2 тысяч рублей
Новым законопроектом предусмотрена ежегодная индексация окладов с учетом уровня инфляции
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Госдума приняло во втором чтении законопроект об установлении постоянного оклада солдатам-срочникам в размере 2 тысяч рублей.
Отмечается, что новым законопроектом предусмотрена ежегодная индексация окладов с учетом уровня инфляции. С 1 октября текущего года выплаты для солдат-срочников составят 2086 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU