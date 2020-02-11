2020-02-11T16:09:34+03:00
Общество

Госдума установит для солдат-срочников оклад в размере 2 тысяч рублей

Новым законопроектом предусмотрена ежегодная индексация окладов с учетом уровня инфляции
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Госдума приняло во втором чтении законопроект об установлении постоянного оклада солдатам-срочникам в размере 2 тысяч рублей.

Отмечается, что новым законопроектом предусмотрена ежегодная индексация окладов с учетом уровня инфляции. С 1 октября текущего года выплаты для солдат-срочников составят 2086 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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