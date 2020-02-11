Эксперт рассказал, какие выгоды получила Россия от санкций США

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:02:24+03:00

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Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, какие выгоды получила Россия от санкций США. Он напомнил, что в прошлом году Америка ввела санкции против Венесуэлы и Ирана, тем самым навредив и себе. Венесуэла поставляла в США огромное количество нефти. Поэтому после введения санкций американские нефтеперерабатывающие заводы столкнулись с большими проблемами. Им пришлось искать альтернативных поставщиков. Россия оказалась самым подходящим, так как она предложила нефть и нефтепродукты, схожие с венесуэльскими.

- Россия заменила по факту Венесуэлу на американском нефтяном рынке. Из Венесуэлы шла высоковязкая нефть, довольно сернистая, и многие американские НПЗ настроены под работу на подобном сырье, - приводит слова эксперта RT.

Таким образом, Россия существенно нарастила свой экспорт в США, что положительно сказалось на экономике страны.

ИСТОЧНИК KP.RU