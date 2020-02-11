"Продолжение последует": Эрдоган пообещал отомстить Сирии за нападение на турецких военных
Накануне Минобороны Турции сообщило, что пять военных погибли в результате артобстрела военной базы в Идлибе со стороны сирийской армии
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Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что предпримет ряд мер против Дамаска в случае продолжения нападения на турецких военнослужащих в сирийском Идлибе.
- Продолжение последует. Если они на нас опять нападут, то заплатят за это высокую цену, - пригрозил Эрдоган.
Напомним, в понедельник, 11 февраля, пять турецких военных погибли в результате артобстрела военной базы в Идлибе со стороны сирийской армии.
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ИСТОЧНИК KP.RU