"Продолжение последует": Эрдоган пообещал отомстить Сирии за нападение на турецких военных

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:11:12+03:00

Накануне Минобороны Турции сообщило, что пять военных погибли в результате артобстрела военной базы в Идлибе со стороны сирийской армии

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Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что предпримет ряд мер против Дамаска в случае продолжения нападения на турецких военнослужащих в сирийском Идлибе.

- Продолжение последует. Если они на нас опять нападут, то заплатят за это высокую цену, - пригрозил Эрдоган.

Напомним, в понедельник, 11 февраля, пять турецких военных погибли в результате артобстрела военной базы в Идлибе со стороны сирийской армии.

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ИСТОЧНИК KP.RU