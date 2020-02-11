В Генштабе показали полное собрание орденов и медалей за 300 лет истории России

11 Февр. 2020 2020-02-11T20:05:33+03:00

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Полное собрание орденов, медалей и знаков России впервые выставлено в Военной Академии Генштаба Вооруженных сил России на выставке "История России в орденах, медалях и знаках", приуроченной к 75-летию Победы. Во вторник выставку открыл министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

- Экспозиция составлена из наград, учрежденных за более чем триста лет истории Отечества со времен Петра Первого до наших дней. Выставка разделена на три модуля: Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Среди экспонатов организаторы отметили раритетные первые ордена советских республик, которые соседствуют с наградами, учрежденными временным правительством в 1917 году", - сообщили в Минобороны.

Фото: Алексей Ерешко / Минобороны РФ

В ведомстве отметили, что выставка посвящена 75-летию Победы и проходит под эгидой Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил.

В день открытия выставки ее также посетили слушатели академии Генштаба из России и зарубежных стран, представители научного и преподавательского сообщества, ветераны, суворовцы, юнармейцы и гости военного вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU