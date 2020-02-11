2020-02-11T20:18:44+03:00
Общество

Мужчина нашел в гараже средневековый меч и продал его, увеличив цену в 150 раз

Позже выяснилось, что этому оружию больше 600 лет и раньше его использовали знатные шотландские воины
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: Hutchinson Scott AuctioneersФото: Hutchinson Scott Auctioneers
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Житель Шотландии нашел в гараже отца средневековый меч. Трофей он обнаружил, когда разбирался в гараже после смерти отца. Позже выяснилось, что мечу уже порядка 600 лет. В Средневековье такое оружие использовали знатные шотландские воины «галлоглассы». В XIII-XVI веках их нанимали для защиты ирландских кланов.

Вдохновившись редкой находкой, мужчина решил выставить её на аукцион Hutchinson Scott. Первоначальная цена составила 200 фунтов (16,5 тысячи рублей). Однако затем она резко возросла. В итоге трофей был продан за 30 тысяч фунтов (2,4 миллиона рублей) покупателю из Канады, пишет издание Daily Mail.

Напомним, полгода назад старинный меч был изъят у гражданина Белоруссии. Оружие мужчина привез из Польши. Меч находился в деревянном чехле обтянутом кожей, а на рукоятке старинного оружия были вставки желтого цвета. Оружие передали сотрудникам гостаможни, а против его владельца был начат административный процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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