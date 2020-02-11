2020-02-11T21:31:10+03:00
В мире

"Распространение не ускорится": ВОЗ призвала не нагнетать ситуацию вокруг коронавируса

Эксперт заявил, что у человечества есть возможность по сдерживанию, контролю и подготовке к борьбе с коронавирусом
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Распространение не ускорится": ВОЗ призвала не нагнетать ситуацию вокруг коронавируса"Распространение не ускорится": ВОЗ призвала не нагнетать ситуацию вокруг коронавирусаФото: REUTERS
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Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан призвал не нагнетать ситуацию рассуждениями про то, что коронавирусом могут заразиться два трети населения планеты.

Напомним, ранее эпидемиолог Гэбриэл Лян заявил, что показатель поражения коронавиурсом может составить 60-80%, и заразиться может две трети населения Земли.

При этом Райан подчеркнул, что на данный момент у человечества есть возможность по сдерживанию, контролю и подготовке к борьбе с коронавирусом.

- Если посмотреть на ситуацию за пределами Китая, то мы имеем дело с менее чем 400 случаев за более чем месяц передачи вируса от человека к человеку, - отметил Райан.

Исполнительный директор ВОЗ подчеркнул, что "это не значит, что не будет эскалации, но это также означает, что распространение не ускорится".

Напомним, в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали несколько случаев пневмонии загадочного происхождения. Позже выяснилось, что ее возбудителем стал коронавирус, который всего за несколько дней распространился за пределы Китая (в том числе был зафиксирован в РФ).

Во вторник, 11 февраля, ВОЗ дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что за последние сутки число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016. С начала вспышки заразились более 42,6 тысячи человек, полностью выздоровели почти четыре тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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