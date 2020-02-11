2020-02-11T21:01:22+03:00
Общество

В РФ изменились правила регистрации автомобилей

Теперь машину на учет может поставить дилер или завод производитель [видео]
Антон ЧЕЛЫШЕВНаталья АГРЕВиктория ИВАШЕЧКИНА
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В РФ изменились правила регистрации автомобилейВ РФ изменились правила регистрации автомобилейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В России изменились правила регистрации автомобильных средств. Теперь поставить машину на учет может завод-производитель или дилер.

В эфире программы "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда" заместитель начальника управления – начальник отдела (отдел организации регистрационно-экзаменационной деятельности) полковник полиции, Роман Мишуров рассказал о нововведениях в законе № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств.."

Так, по словам Мишурова, в стране помимо двух существующих ранее вариантов постановки авто на учёт, появилось нововведение. С этого года зарегистрировать машину, оплатить госпошлину, собрать все необходимые документы и забрать регистрационные знаки могут вместо владельца дилер или производитель.

В РФ изменились правила регистрации автомобилей.

- Закон обеспечивает максимальный комфорт гражданину. Дилер или завод производитель обязан предоставить водителю авто с регистрационным знаком. Машина должна быть полностью готова к тому, чтобы человек ее завел и уехал, - отметил эксперт в интервью ведущему Антону Челышеву и президенту Экспертного центра «Движение без опасности», Наталье Агре.

Также дилеры и заводы-производители будут осматривать транспортные средства, формировать заявление и комплект необходимых для регистрации документов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года в России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей. Теперь получать номера можно у автодилеров. С 1 января текущего года постановкой авто на учет могут заниматься автодилеры, но не все, а лишь те, которых занесли в специальный реестр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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