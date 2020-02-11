Умер легенда "Спартака" Валерий Рейнгольд
В Москве скончался бывший игрок футбольного клуба "Спартак" Валерий Рейнгольд. ему было 77 лет. Об этом сообщил глава комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян.
- Да, Валерий Леонидович умер, - цитирует его ТАСС.
Комментатор Матч ТВ Константин Генич в своем Twitter написал, что Рейнгольда реанимация увезла прямо из спартаковского манежа. Сегодня там проходил турнир среди ветеранов, на котором футболисту стало плохо, он потерял сознание.
Затем Рейнгольд был госпитализирован в городскую клиническую больницу имени Иноземцева с инфарктом.
- Валерия Рейнгольда реанимация увезла прямо на наших глазах. <...> Какой кошмар, - написал Генич.
Напомним, Валерий Рейнгольд является легендой моковского "Спартака". В составе команды он становился чемпионом СССР в 1962 году, серебряным и бронзовым призером чемпионата страны, двукратным обладателем Кубка СССР.
ИСТОЧНИК KP.RU