Умер легенда "Спартака" Валерий Рейнгольд

11 Февр. 2020 2020-02-11T20:48:04+03:00

Чемпиону СССР в составе "Спартака" было 77 лет

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В Москве скончался бывший игрок футбольного клуба "Спартак" Валерий Рейнгольд. ему было 77 лет. Об этом сообщил глава комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян.

- Да, Валерий Леонидович умер, - цитирует его ТАСС.

Комментатор Матч ТВ Константин Генич в своем Twitter написал, что Рейнгольда реанимация увезла прямо из спартаковского манежа. Сегодня там проходил турнир среди ветеранов, на котором футболисту стало плохо, он потерял сознание.

Затем Рейнгольд был госпитализирован в городскую клиническую больницу имени Иноземцева с инфарктом.

- Валерия Рейнгольда реанимация увезла прямо на наших глазах. <...> Какой кошмар, - написал Генич.

Напомним, Валерий Рейнгольд является легендой моковского "Спартака". В составе команды он становился чемпионом СССР в 1962 году, серебряным и бронзовым призером чемпионата страны, двукратным обладателем Кубка СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU