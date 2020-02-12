Месть за импичмент: Трамп намерен уволить часть сотрудников Белого дома

12 Февр. 2020 2020-02-12T05:23:28+03:00

Кого-то переведут на работу в другое место, а кому-то просто укажут на дверь

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Президент США Дональд Трамп после неудачной попытки импичмента решил уволить часть сотрудников Белого дома, которые давали против него показания в конгрессе и сенате. Кого-то переведут на работу в другое место, а кому-то просто укажут на дверь.

«Еще как, абсолютно точно», - так американский лидер ответил на вопросы журналистов, стоит ли ожидать новых увольнений в вашингтонской администрации.

Как писал сайт kp.ru, своих должностей уже лишились директор по европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ) США подполковник Александер Виндман и его брат Евгений Виндман, который работал в СНБ юристом, а также американский посол в Евросоюзе Гордон Сондланд.

Говоря о подполковнике Виндмане, Трамп сказал, что его «отправили в совсем другое место, и теперь военные могут поступать с ним, как захотят», передает ТАСС.

Напомним, во время итогового голосования в сенате большинство законодателей высказались против отрешения президента от должности. Белый дом обвинил демократов из конгресса в попытке повлиять на результаты президентских выборов – и предыдущих, и предстоящих. А в избирательныом штабе Трампа заявили, что вся эта история с импичментом пошла только на пользу его избирательной кампании.

"Трамп навсегда!": Первый твит президента США после голосования по импичменту в Сенате..

ИСТОЧНИК KP.RU