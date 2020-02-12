2020-02-12T06:08:08+03:00
Политика

США хотят «серьёзно поговорить» о сокращении ядерных запасов с Россией и Китаем

Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности, напомнив, что Штаты вышли «из неэффективного договора» РСМД
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'БрайенСоветник президента США по национальной безопасности Роберт О'БрайенФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты хотят «серьёзно поговорить» о сокращении ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

«США вышли из неэффективного договора о РСМД, что идёт в комбинации с инвестициями президента в министерство обороны, и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьёзного разговора о сокращении запасов ядерного оружия в ближайшие месяцы», - приводит его слова РИА Новости.

О'Брайен напомнил, что Штаты вышли «из неэффективного Договора» о о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). При этом советник Трампа отметил, что Москва и Вашингтон заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями, а вот Пекин, по его мнению, не очень.

Поэтому Роберт О'Брайен считает, что если с Россией можно договориться по-хорошему и достичь в этом вопросе прогресса, то на китай придется «оказать давление».

Напомним, как писал сайт kp.ru, действие ДРСМД было прекращено 2 августа, а уже на следующий день Пентагон объявил, что приступил к разработке ракет, которые ранее были запрещены Договором. Спустя неполных три недели США испытали новую крылатую ракету.

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Ну, вот, американское «шило» и вылезло из дырявого мешка Дональда Трампа: всего 18 дней прошло после официального выхода США из Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД), а Пентагон успешно (с первого раза!) испытал новую крылатую ракету. И с большой помпой показал это по телевидению (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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