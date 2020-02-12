На Украине подсчитали, сколько бронетехники ВСУ потеряли в Донбассе
За первые два года активных боевых действий в Донбассе – с 2014 по 2016-й – Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 2,5 тысячи боевых машин пехоты (БМП), танков, бронетранспортеров и других видов бронированной техники.
Минобороны Незалежной впервые обнародовало подробную статистику своих «боевых потерь» на востоке страны, сообщает украинская информационно-консалтинговая компания Defence Express.
По подсчетам военного ведомства, за указанный период ВСУ лишились 2576 единиц бронетехники, из них 391 ремонту не подлежит. Больше всего потеряно БМП – 1415 поврежденных машин и 214 полностью уничтоженных. На втором месте оказались танки – 519 повреждено и 79 потеряны безвозвратно, замыкают тройку «лидеров» бронетранспортеры: 439 еще можно отремонтировать, 68 уничтожено.
Defence Express отмечает, что важно понимать: повреждение или ликвидация определенной единицы бронетехники не означает автоматическую гибель или ранения ее экипажа. Дескать, если подорвется, загорится и даже полностью сгорит БМП, находящиеся в ней бойцы украинской армии могут успеть покинуть машину живыми и невредимыми.
Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, заявил, что вооруженный конфликт в Донбассе может «прекратиться завтра», если «все стороны захотят прекратить войну».
Напомним, боевые действия против ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине, власти Незалежной ведут с апреля 2014 года.
Виталий Киселев рассказал о беспределе, который творят в Донбассе украинские военные из 93-й бригады.http://www.gtrklnr.com/
ИСТОЧНИК KP.RU
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