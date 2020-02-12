Киеву предложили продать земли для защиты от «агрессии» России

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:14:33+03:00

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Продажа украинской земли американцам поможет Киеву защитить страну от «агрессии» со стороны России. Так считается президент Украинского кооперативного альянса, экономист Зиновий Свереда.

«Давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят там, где есть американская частная собственность, где есть их интерес», – сказал он, комментируя спорный законопроект о создании свободного рынка земли.

Свереда отметил, что для защиты и «победы» Киев должен иметь партнеров. Кроме того, по его словам, продажа земли американским компаниям позволила бы решить вопрос с добычей в стране сланцевого газа и других полезных ископаемых.

Напомним, с идеей разрешить свободную продажу плодородных земель выступил президент Украины Владимир Зеленский выступил еще летом прошлого года. А, чтобы определить, кто и на каких условиях сможет покупать украинский чернозем, он предложил провести всенародный референдум. Люди, опасающиеся, что их землю раскупят иностранцы, выходят на уличные митинги протеста.

ИСТОЧНИК KP.RU