Киеву предложили продать земли для защиты от «агрессии» России
Продажа украинской земли американцам поможет Киеву защитить страну от «агрессии» со стороны России. Так считается президент Украинского кооперативного альянса, экономист Зиновий Свереда.
«Давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят там, где есть американская частная собственность, где есть их интерес», – сказал он, комментируя спорный законопроект о создании свободного рынка земли.
Свереда отметил, что для защиты и «победы» Киев должен иметь партнеров. Кроме того, по его словам, продажа земли американским компаниям позволила бы решить вопрос с добычей в стране сланцевого газа и других полезных ископаемых.
Напомним, с идеей разрешить свободную продажу плодородных земель выступил президент Украины Владимир Зеленский выступил еще летом прошлого года. А, чтобы определить, кто и на каких условиях сможет покупать украинский чернозем, он предложил провести всенародный референдум. Люди, опасающиеся, что их землю раскупят иностранцы, выходят на уличные митинги протеста.
ИСТОЧНИК KP.RU