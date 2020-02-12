В Пентагоне раскрыли данные об активности военного флота России

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:50:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство обороны США опубликовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России, а также ВМС Китая. Она должна продемонстрировать, что Москва и Пекин наращивают интенсивность своих морских операций.

«Власти РФ и Китая наращивают интенсивность своих морских операций вблизи юго-восточного побережья США, а также на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря. Кроме того, усиление активности наблюдается и в Арктическом регионе», - говорится в докладе Пентагона, опубликованного в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 финансовый год.

Однако неизвестно какой период времени США взяли для анализа. В докладе присутствует простая формулировка «в течение нескольких лет».

Напомним, накануне глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата сообщил об «угрозе» России и Китая в космосе, которые, по его словам проводят манёвры неподалёку от американских спутников. Позже Национальный центр контрразведки и безопасности США внес две страны в список угроз.

ИСТОЧНИК KP.RU