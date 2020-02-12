Boeing собирается возобновить производство 737 MAX до возвращения модели в эксплуатацию

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:09:11+03:00

Boeing собирается возобновить производство 737 MAX до из возвращения в эксплуатацию Фото: Иван ВИСЛОВ

Компания рассчитывает получить разрешение на эксплуатацию к середине 2020 года

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Американская компания Boeing собирается возобновить производство самолетов серии 737 MAX до того, как будет разрешено вернуть в эксплуатацию данную модель лайнера.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на вице-президента Boeing по маркетингу Рэнди Тинсета, концерн намерена начать возобновление производства самолетов данной модели постепенно. По его словам, в противном случае может резко увеличиться число заказов, на выполнение которых у компании потребуются дополнительное время и ресурсы.

Тинсет ответил, что компания рассчитывает на возобновление процесса эксплуатации Boeing 737 MAX в середине текущего года.

Напомним, ранее представитель корпорации Даррен Халст заявил, что компания рассчитывает возобновлять эксплуатацию серии 737 MAX к середине года, поскольку не выявила каких-либо новых технических проблем у этих лайнеров. Однако позже в Boeing обнаружили новую проблему с программным обеспечением.

ИСТОЧНИК KP.RU