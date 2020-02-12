2020-02-12T11:01:48+03:00
Происшествия

На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов

По предварительной версии, мужчины отравились газом во сне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Признаков насильственной смерти не обнаруженоПризнаков насильственной смерти не обнаруженоФото: REUTERS
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На вилле в испанском муниципалитете Дения нашли тела двух российских бизнесменов. Обоим мужчинам по 62 года. Дом принадлежал одному из них.

По предварительной версии, россияне отравились газом из-за неисправности газового котла. Страшную находку сделал подчиненный одного из бизнесменов, который долгое время не мог связаться с начальником, как и его родные.

Он приехал на виллу в понедельник, 10 февраля, и обнаружил мужчин мертвыми - каждого в своей комнате. Специалисты пришли к выводу, что россияне скончались еще в воскресенье, прямо во сне.

Признаков насильственной смерти не выявлено. На то, что была совершена кража или незаконное проникновение в дом, также ничто не указывает, передает Informacion.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе в Милане нашли труп россиянки. Женщина сидела на стуле в запертой квартире. Все ее лицо было в крови, а тело - в ожогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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