Более 150 мирных сирийцев погибли в результате обстрелов в январе
В результате обстрелов со стороны боевиков террористической организации Хайат Тахрир Аш-Шам"* и их союзников только в январе погибли более 150 мирных жителей Сирии. Об этом сообщили межведомственные координационные штабы России и САР.
В совместном заявлении говорится о том, что боевики фактически сорвали усилия двух стран по снижению напряженности в регионе.
"В ответ на постоянные провокации террористов подразделения сирийской армии были вынуждены предпринять действия с целью обеспечения безопасности подконтрольной правительству территории", - цитирует РИА Новости сообщение.
Начальник национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф рассказали, что боевики перекрыли дороги к трем пунктам пропуска в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама, тем самым препятствуя выводу мирных жителей через гуманитарные коридоры.
Правительственным войскам удалось оттеснить террористов и в результате к ним в руки попали оставленные боеприпасы, техника и вооружение, в том числе, западного происхождения.
Сайт kp.ru писал, что в результате обстрелов в Сирии продолжают гибнуть гражданские лица, включая детей.
* - запрещенная в России террористическая организация.
ИСТОЧНИК KP.RU
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