Более 150 мирных сирийцев погибли в результате обстрелов в январе

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:37:53+03:00

Боевики оставляли оружие и технику во время отступления Фото: REUTERS

Усилия России и САР по снижению напряженности в регионе были фактически сорваны

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В результате обстрелов со стороны боевиков террористической организации Хайат Тахрир Аш-Шам"* и их союзников только в январе погибли более 150 мирных жителей Сирии. Об этом сообщили межведомственные координационные штабы России и САР.

В совместном заявлении говорится о том, что боевики фактически сорвали усилия двух стран по снижению напряженности в регионе.

"В ответ на постоянные провокации террористов подразделения сирийской армии были вынуждены предпринять действия с целью обеспечения безопасности подконтрольной правительству территории", - цитирует РИА Новости сообщение.

Начальник национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф рассказали, что боевики перекрыли дороги к трем пунктам пропуска в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама, тем самым препятствуя выводу мирных жителей через гуманитарные коридоры.

Правительственным войскам удалось оттеснить террористов и в результате к ним в руки попали оставленные боеприпасы, техника и вооружение, в том числе, западного происхождения.

Сайт kp.ru писал, что в результате обстрелов в Сирии продолжают гибнуть гражданские лица, включая детей.

* - запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU