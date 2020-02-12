МИД РФ: Россия и Сирия не наносят удары по гражданскому населению

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:56:44+03:00

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Москва и Дамаск наносят удары исключительно по террористам в Сирии. Так директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин ответил на заявление президента Турции Эрдогана о том, что Россия и САР якобы наносят удары по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб.

«Ни Россия, ни сирийские вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению. Все удары наносятся исключительно по террористическим формированиям, тем, кто с оружием в руках воюют против законных властей», - сказал дипломат.

Как сообщал сайт kp.ru, в Идлибской зоне деэскалации обострилась ситуация. В ходе телефонного разговора Эрдоган и российский лидер Владимир Путин обсудили военный конфликт в сирийской провинции. После чего в турецком МИД сообщили, что Анкара продолжит переговоры с Москвой по Идлибу.

ИСТОЧНИК KP.RU