2020-02-12T12:58:01+03:00
Общество

Соцсети предлагают наказать за неуважение к власти

Соответствующее предложение планируют направить в Госдуму и Совфед
Елена АКИМОВА
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Соцсети могут штрафовать за контент, оскорбляющий властьСоцсети могут штрафовать за контент, оскорбляющий властьФото: Анастасия Осипова
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Соцсети могут наказывать за неуважение к власти и обществу. В Роскомнадзоре отметили, что по данным причинам уже были удалены 342 интернет-страницы, а сейчас производится блокировка еще 23 веб-ресурсов.

Закон, предусматривающий блокировку, был подписан президентом 18 марта прошлого года. Данная мера распространяется на тех, кто допускает оскорбляющие общество высказывания и принижает значение государственных символов и институтов власти.

На практике это выглядит так: генпрокурор и его замы обращаются в Роскомнадзор с требованием о блокировке такой информации. Владелец информационного ресурса обязан удалить указанные материалы в течении суток, после провайдер блокирует доступ на сайт.

В Общественной палате уверены, что стоит ужесточить требования к соцсетям за отказ удалять соответствующую информацию.

— Речь идет о том, что если социальная сеть не удалила совершенно очевидную публикацию, в которой оскорбляется символ государственной власти, то за каждый кейс нужно начинать штрафовать от полумиллиона, — рассказал «Известиям» председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Например, 6 декабря 2019 года по 30 января 2020 года были выявлены 699 ссылок на материалы, которые относятся к оскорблениям. Они размещены в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook и Twitter. Такой объем подтолкнул общественников к доработке указанного закона.

Соответствующие предложения собираются направить в Госдуму и Совфед уже на этой неделе.

В Госдуме поддерживают предложение и соглашаются, что площадки должны заниматься фильтрацией информации и поступающего контента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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