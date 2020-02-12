2020-02-12T13:13:58+03:00
Общество

В Минтруде рассказали об упрощении процедуры получения маткапитала

Пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет также получить по одному заявлению
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Минтруде рассказали об упрощении процедуры получения маткапиталаВ Минтруде рассказали об упрощении процедуры получения маткапиталаФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Материнский капитал родителям предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Министр рассказал также про пособие на детей от 3 до 7 лет. Его в текущем году смогут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Для получить выплаты они смогут по заявлению.

«В проекте... предполагается, что граждане будут предоставлять только один документ - заявление на назначение данной выплаты», - сказал глава ведомства.

Котяков добавил, что для этого необходимо плотное электронное взаимодействие органов социальной защиты и получателей необходимой информации среди различных госорганов. Он сообщил, что такая информация будет предоставляться с 1 июля.

Напомним, 11 февраля в Госдуму внесли поправки об использовании маткапитала, которые подготовлены по поручению российского лидера Владимира Путина. Предполагается, что документ будет рассмотрен 19 февраля во втором чтении, а 20 февраля - в заключительном, третьем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Источник в скорой помощи рассказал о последних минутах жизни экс-начальника УФСИН
ФАС: медицинские маски в аптеках подорожали более чем вдвое
Совфед одобрил закон о присвоении статуса ветерана крымским военным из ВСУ
В Минтруде рассказали об упрощении процедуры получения маткапитала
Соцсети предлагают наказать за неуважение к власти
МИД РФ: Россия и Сирия не наносят удары по гражданскому населению
Минздрав рассмотрит возможность "заморозки" цен на медицинские маски
В Киеве прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Минздрав пообещал привлечь к ответственности завышающие цены аптеки
В Подмосковье онкобольной пациент хосписа отпросился домой, чтобы совершить суицид
Эрдоган и Путин обсудили военный конфликт в Сирии
Милонов о Дне Святого Валентина: Католический праздник превратили в распродажу эротического белья
Эрдоган: число погибших в Идлибе турецких военных увеличилось до 14 человек
Неожиданный снегопад унес семь жизней в Иране
Роспотребнадзор предупредил о последствиях потребления снюса
Анкара перебросила в Сирию дополнительные воинские подразделения
Турецкие поставщики жалуются на трудности с отправкой помидоров в Россию
Более 150 мирных сирийцев погибли в результате обстрелов в январе
На почте в Нидерландах прогремели два взрыва
Захарова: Варшава заигралась в попытках представить ложь в виде исторических фактов
На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов
Немецкая медсестра поделилась мнением о работе российских врачей
Страховщики назвали самые угоняемые машины
Момент попадания молнии в летящий над Англией самолет попал на видео
«Полная независимость и суверенитет»: Рогозин рассказал, для чего нужен «Восточный»
В Пекине будут регистрировать покупателей лекарств против гриппа и простуды
Boeing собирается возобновить производство 737 MAX до возвращения модели в эксплуатацию
Среди зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии нет россиян
В России выросли цены на туры в Китай