В Минтруде рассказали об упрощении процедуры получения маткапитала
Материнский капитал родителям предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Министр рассказал также про пособие на детей от 3 до 7 лет. Его в текущем году смогут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Для получить выплаты они смогут по заявлению.
«В проекте... предполагается, что граждане будут предоставлять только один документ - заявление на назначение данной выплаты», - сказал глава ведомства.
Котяков добавил, что для этого необходимо плотное электронное взаимодействие органов социальной защиты и получателей необходимой информации среди различных госорганов. Он сообщил, что такая информация будет предоставляться с 1 июля.
Напомним, 11 февраля в Госдуму внесли поправки об использовании маткапитала, которые подготовлены по поручению российского лидера Владимира Путина. Предполагается, что документ будет рассмотрен 19 февраля во втором чтении, а 20 февраля - в заключительном, третьем.
ИСТОЧНИК KP.RU