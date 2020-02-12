В Минтруде рассказали об упрощении процедуры получения маткапитала

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:13:58+03:00

Пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет также получить по одному заявлению

Изменить размер текста: A A

Материнский капитал родителям предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Министр рассказал также про пособие на детей от 3 до 7 лет. Его в текущем году смогут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Для получить выплаты они смогут по заявлению.

«В проекте... предполагается, что граждане будут предоставлять только один документ - заявление на назначение данной выплаты», - сказал глава ведомства.

Котяков добавил, что для этого необходимо плотное электронное взаимодействие органов социальной защиты и получателей необходимой информации среди различных госорганов. Он сообщил, что такая информация будет предоставляться с 1 июля.

Напомним, 11 февраля в Госдуму внесли поправки об использовании маткапитала, которые подготовлены по поручению российского лидера Владимира Путина. Предполагается, что документ будет рассмотрен 19 февраля во втором чтении, а 20 февраля - в заключительном, третьем.

ИСТОЧНИК KP.RU