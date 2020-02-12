2020-02-12T15:07:40+03:00
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН Свиридов пронес в суд оружие

Бывший чиновник совершил суицид сразу после оглашения приговора
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экс-глава управления ФСИН Свиридов пронес в суд оружиеЭкс-глава управления ФСИН Свиридов пронес в суд оружиеФото: Иван МАКЕЕВ
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Бывший начальник управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний России Виктор Свиридов пронес в суд оружие. Об этом сообщили прокомментировали в пресс-службе Чертановского суда.

«В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и следственного комитета. Обстоятельства, при которых подсудимый (он находился под подпиской о невыезде) пронес в здание суда оружие в настоящее время устанавливаются», - заявили в пресс-службе.

Как писал сайт kp.ru, после того, как судья Чертановского суда Наталья Шабашева озвучила вердикт о взятии Свиридова под стражу, бывший чиновник покончил с собой в зале суда.

Экс-начальник ФСИН был признан виновным в вымогательстве 10 миллионов рублей. По данной статье предусмотрено наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. Однако осуждённому был назначено ниже низшего предела - 3 года с отбыванием в колонии строгого режима.

Экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале суда.Бывший чиновник совершил суицид сразу после оглашения приговора

ИСТОЧНИК KP.RU

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