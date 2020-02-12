Песков ответил на жалобы Лукашенко в адрес российских СМИ

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:21:13+03:00

Ранее белорусский лидер сообщил, что обсуждал с Путиным публикации о Белоруссии в российских изданиях [видео]

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Российские СМИ являются свободным средством массовой информации, а отношение к Белоруссии является вопросом их редакционной политики. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал жалобы белорусского президента Александра Лукашенко в отношении российских изданий и интернет-каналов

Напомним, на встрече с руководством государственных СМИ Лукашенко рассказал об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным в Сочи публикации на белорусскую тематику в ряде российских изданий и интернет-каналов. Он заявил, что назвал Путину конкретные фамилии тех, кому принадлежат издания, искажающие информацию о Беларуси.

«Я не могу вам сказать, о чем шла речь в ходе общения в формате один на один президентов России и Белоруссии. А что касается российских СМИ, то российские СМИ - это свободные средства массовой информации, и все это вопросы их редакционной политики», - сказал представитель Кремля.

Лукашенко обсуждал с Путиным публикации о Беларуси в российских СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU