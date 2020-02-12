2020-02-12T14:21:13+03:00
Общество

Песков ответил на жалобы Лукашенко в адрес российских СМИ

Ранее белорусский лидер сообщил, что обсуждал с Путиным публикации о Белоруссии в российских изданиях [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Песков ответил на жалобы Лукашенко в адрес российских СМИПесков ответил на жалобы Лукашенко в адрес российских СМИФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Российские СМИ являются свободным средством массовой информации, а отношение к Белоруссии является вопросом их редакционной политики. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал жалобы белорусского президента Александра Лукашенко в отношении российских изданий и интернет-каналов

Напомним, на встрече с руководством государственных СМИ Лукашенко рассказал об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным в Сочи публикации на белорусскую тематику в ряде российских изданий и интернет-каналов. Он заявил, что назвал Путину конкретные фамилии тех, кому принадлежат издания, искажающие информацию о Беларуси.

«Я не могу вам сказать, о чем шла речь в ходе общения в формате один на один президентов России и Белоруссии. А что касается российских СМИ, то российские СМИ - это свободные средства массовой информации, и все это вопросы их редакционной политики», - сказал представитель Кремля.

Лукашенко обсуждал с Путиным публикации о Беларуси в российских СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков: целью сирийских войск в Идлибе являются боевики, а не граждане
Экс-глава управления ФСИН Свиридов пронес в суд оружие
«До встречи»: Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру
Эксперты из ассоциации зимнего содержания дорог оценили новый подход в борьбе с гололедом
В США заявили, что «продвигаются вперед» в разработке ракет средней дальности
Елизавета II выставила на продажу одну из квартир на «Золотой миле» Москвы
Эксперт оценил идею разрешить ГИБДД аннулировать результаты техосмотра
При обыске в суде у экс-главы управления ФСИН нашли лишь флягу с алкоголем
Володин: переписывание истории оскорбительнее любых санкций
Супруга старшего внука Елизаветы II подала на развод после 12 лет брака
Мишустин поручил выяснить, почему выделенные на нацпроекты 148 млрд рублей не потратили
Песков ответил на жалобы Лукашенко в адрес российских СМИ
Польша запросила у "Газпрома" данные по делу против "Северного потока -2"
В суде выясняют, как экс-глава управления ФСИН Свиридов пронес в зал оружие
Источник в скорой помощи рассказал о последних минутах жизни экс-начальника управления ФСИН
ФАС: медицинские маски в аптеках подорожали более чем вдвое
Совфед одобрил закон о присвоении статуса ветерана крымским военным из ВСУ
В Минтруде рассказали об упрощении процедуры получения маткапитала
Соцсети предлагают наказать за неуважение к власти
МИД РФ: Россия и Сирия не наносят удары по гражданскому населению
Минздрав рассмотрит возможность "заморозки" цен на медицинские маски
В Киеве прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Минздрав пообещал привлечь к ответственности завышающие цены аптеки