2020-02-12T14:43:36+03:00
Политика

Володин: переписывание истории оскорбительнее любых санкций

Спикер Госдумы отметил, что в России «война прошла через каждую семью»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Володин: переписывание истории оскорбительнее любых санкцийВолодин: переписывание истории оскорбительнее любых санкцийФото: Евгения ГУСЕВА
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Попытки переписать историю для России оскорбительнее любых санкций. Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«У нас война прошла через каждую семью, 27 миллионов погибших. И поэтому мы по-другому себя сегодня не можем вести, нас это оскорбляет больше, чем какие-то санкции. Мы про санкции уже вообще не говорим, санкции и санкции, хорошо, такие условия, будем так жить», - сказал сенатор на заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.

Как писал сайт kp.ru, представитель МИД Мария Захарова заявила, что представитель «официальной Варшавы» заигрался в пытках представить ложь в виде исторических фактов. Так она ответила на обвинения посла Польши в Германии Анджея Пшилебского в оккупации СССР ряда советских территорий. Более того, Захарова сообщила, что недавно Россия получила информацию о том, что «польские провластные структуры» провели совещание, на котором обсуждалось, как действовать, чтобы уничтожить исторические материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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