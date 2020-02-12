2020-02-12T15:15:21+03:00
В мире

Супруга старшего внука Елизаветы II подала на развод после 12 лет брака

И вслед на Гарри и Меган собралась в Канаду
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Питер Филлипс и Отем КеллиПитер Филлипс и Отем КеллиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Старший внук Елизаветы II - Питер Филлипс - расстался со своей женой, канадкой Отем Келли, после 12 лет брака. При этом инициатором развода стала сама супруга. Отем решила последовать примеру принца Гарри и Меган Маркл и перебраться к себе на родину, в Канаду.

«Питер абсолютно опустошен этим. Он просто не видел, как это происходит. Он думал, что счастлив в браке и у него крепкая семья с двумя прекрасными дочерьми. Но сейчас он в полном шоке», - цитирует слова источника, близкого ко дворцу, сайт argumenti.ru.

Сообщается, что Отем Келли была фавориткой Елизаветы II и теперь королева ощущает, что семья разваливается. Тем более, что многие считают, будто к разводу канадку подтолкнуло решение герцогов Саксесских отречься от привилегий королевской семьи и покинуть страну, передает Федеральное агентство новостей.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение перебраться в Канаду, а также отречься от королевских привилегий и содержания из королевской казны.

Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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