Супруга старшего внука Елизаветы II подала на развод после 12 лет брака
Старший внук Елизаветы II - Питер Филлипс - расстался со своей женой, канадкой Отем Келли, после 12 лет брака. При этом инициатором развода стала сама супруга. Отем решила последовать примеру принца Гарри и Меган Маркл и перебраться к себе на родину, в Канаду.
«Питер абсолютно опустошен этим. Он просто не видел, как это происходит. Он думал, что счастлив в браке и у него крепкая семья с двумя прекрасными дочерьми. Но сейчас он в полном шоке», - цитирует слова источника, близкого ко дворцу, сайт argumenti.ru.
Сообщается, что Отем Келли была фавориткой Елизаветы II и теперь королева ощущает, что семья разваливается. Тем более, что многие считают, будто к разводу канадку подтолкнуло решение герцогов Саксесских отречься от привилегий королевской семьи и покинуть страну, передает Федеральное агентство новостей.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение перебраться в Канаду, а также отречься от королевских привилегий и содержания из королевской казны.
Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU
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