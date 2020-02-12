2020-02-12T15:01:11+03:00
Политика

В США заявили, что «продвигаются вперед» в разработке ракет средней дальности

Вашингтон намерен рассматривать вопрос развертывания ракет на консультациях с союзниками страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В США заявили, что «продвигаются вперед» в разработке ракет средней дальностиВ США заявили, что «продвигаются вперед» в разработке ракет средней дальностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вашингтон продвигается вперед в разработке ракет средней дальности. Такое заявление сделал министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер.

«Конечно, мы продвигаемся вперед в разработке ракет средней дальности», - заявил глава Пентагона.

Эспер уточнил, что Штаты намерены рассматривать вопрос развертывания ракет средней дальности на консультациях с представителями американского военного командования и с союзниками страны. «Несомненно меня больше беспокоит Азия, Индо-Тихоокеанский регион, где у Китая (...) более тысячи таких ракет», - заключил он.

Напомним, что 2 февраля Вашингтон приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения условий данного договора. В августе заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон сообщила, что Штаты ведут переговоры с союзниками по вопросу размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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