2020-02-12T15:02:10+03:00
Общество

Эксперты из ассоциации зимнего содержания дорог оценили новый подход в борьбе с гололедом

Новая технология предполагает индивидуальный подход к каждому городу
Елена АКИМОВА
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Эксперты предлагают испробовать новую технологию в борьбе с гололедомЭксперты предлагают испробовать новую технологию в борьбе с гололедомФото: Евгения ГУСЕВА
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Эксперты из Российской национальной ассоциации зимнего содержания дорог оценили новую методику борьбы с гололедом. В основе метода лежит индивидуальный подход к каждому городу: специалисты оценивают климатические условия, инфраструктурные условия, экологическую ситуацию и засоление почв.

На основании этих данных каждому городу выписывается «рецепт антигололёдных материалов».

- Специальный состав представляет собой смесь нескольких видов солей, что позволяет работать более эффективно и добиваться лучшего эффекта. А учитывая индивидуальный подход, средство не будет оказывать влияние на окружающую среду, - комментируют RT специалисты.

Подобный метод пока не применяется в мире, и технология является уникальной.

- Удается подобрать состав, который не только будет работать, но и позволит не увеличивать расходы бюджета. То есть, удастся четко планировать траты на технику, смеси и снижать количество аварий в зимний период, - отметили эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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