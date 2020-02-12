Эксперты из ассоциации зимнего содержания дорог оценили новый подход в борьбе с гололедом

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:02:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты из Российской национальной ассоциации зимнего содержания дорог оценили новую методику борьбы с гололедом. В основе метода лежит индивидуальный подход к каждому городу: специалисты оценивают климатические условия, инфраструктурные условия, экологическую ситуацию и засоление почв.

На основании этих данных каждому городу выписывается «рецепт антигололёдных материалов».

- Специальный состав представляет собой смесь нескольких видов солей, что позволяет работать более эффективно и добиваться лучшего эффекта. А учитывая индивидуальный подход, средство не будет оказывать влияние на окружающую среду, - комментируют RT специалисты.

Подобный метод пока не применяется в мире, и технология является уникальной.

- Удается подобрать состав, который не только будет работать, но и позволит не увеличивать расходы бюджета. То есть, удастся четко планировать траты на технику, смеси и снижать количество аварий в зимний период, - отметили эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU