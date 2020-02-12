После самоубийства экс-сотрудника ФСИН в суде возбуждено уголовное дело

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:57:40+03:00

СК проверит работу металлодетекторов, а также записи с камер видеонаблюдения Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту гибели бывшего начальника управления автотранспорта ФСИН Виктора Свиридова.

Сайт kp.ru писал, что ранее днем в среду, 12 февраля, обвиняемый в вымогательстве экс-чиновник покончил с собой прямо во время оглашения приговора в зале Чертановского суда. Медики попытались помочь подсудимому, но он скончался в результате кровопотери.

"Во время осмотра места происшествия следователи изъяли наградное оружие, принадлежавшее погибшему", - сообщается на сайте ведомства.

В здании суда продолжают работать криминалисты. Они допрашивают очевидцев случившегося и изымают записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы.

Также специалисты дадут правовую оценку действиям судебных приставов и лиц, которые занимались досмотром 71-летнего Свиридова на входе в здание, проверят работу металлодетекторов.

Расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей "Халатность".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760344" frameborder="0"></iframe> Первые кадры после инцидента в Чертановском суде.

ИСТОЧНИК KP.RU