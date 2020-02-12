2020-02-12T16:57:40+03:00
Происшествия

После самоубийства экс-сотрудника ФСИН в суде возбуждено уголовное дело

Расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей "Халатность"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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СК проверит работу металлодетекторов, а также записи с камер видеонаблюденияСК проверит работу металлодетекторов, а также записи с камер видеонаблюденияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту гибели бывшего начальника управления автотранспорта ФСИН Виктора Свиридова.

Сайт kp.ru писал, что ранее днем в среду, 12 февраля, обвиняемый в вымогательстве экс-чиновник покончил с собой прямо во время оглашения приговора в зале Чертановского суда. Медики попытались помочь подсудимому, но он скончался в результате кровопотери.

"Во время осмотра места происшествия следователи изъяли наградное оружие, принадлежавшее погибшему", - сообщается на сайте ведомства.

В здании суда продолжают работать криминалисты. Они допрашивают очевидцев случившегося и изымают записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы.

Также специалисты дадут правовую оценку действиям судебных приставов и лиц, которые занимались досмотром 71-летнего Свиридова на входе в здание, проверят работу металлодетекторов.

Расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей "Халатность".

Первые кадры после инцидента в Чертановском суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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