После самоубийства экс-сотрудника ФСИН в суде возбуждено уголовное дело
Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту гибели бывшего начальника управления автотранспорта ФСИН Виктора Свиридова.
Сайт kp.ru писал, что ранее днем в среду, 12 февраля, обвиняемый в вымогательстве экс-чиновник покончил с собой прямо во время оглашения приговора в зале Чертановского суда. Медики попытались помочь подсудимому, но он скончался в результате кровопотери.
"Во время осмотра места происшествия следователи изъяли наградное оружие, принадлежавшее погибшему", - сообщается на сайте ведомства.
В здании суда продолжают работать криминалисты. Они допрашивают очевидцев случившегося и изымают записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы.
Также специалисты дадут правовую оценку действиям судебных приставов и лиц, которые занимались досмотром 71-летнего Свиридова на входе в здание, проверят работу металлодетекторов.
Расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей "Халатность".
Первые кадры после инцидента в Чертановском суде.
ИСТОЧНИК KP.RU