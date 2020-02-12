В Госдуме прокомментировали внимание Пентагона к активности российских кораблей

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:51:00+03:00

В Госдуме отреагировали на позицию Пентагона по вопросу активности российских военных кораблей Фото: REUTERS

В США опубликовали карту, где были отмечены российские суда

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В Госдуме отреагировали на работу, проделанную Пентагоном. Военное ведомство США составило карту повышенной активности ВМФ Российской Федерации и ВМС Китая .

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин напомнил поговорку «у страха глаза велики». По его словам, все маневры российских кораблей и военные учения направлены на укрепление обороноспособности России.

- Мы делаем все в соответствии с международными нормами, ни сухопутные войска, ни военно-морские силы ничего не нарушают. Все опасения США в очередной раз указывают на попытки сделать Россию и Китай крайними, - комментирует ФАН парламентарий.

Депутат не исключил, что данные заявления могут быть частью информационной войны, развернутой против России.

- Они пытаются оправдать свои действия, в том числе в рамках наращивания военно-морских си, — заключил Юрий Швыткин.

ИСТОЧНИК KP.RU