12 Февр. 2020 2020-02-12T17:23:39+03:00

Порошенко назвал переговоры с Путиным "самой ужасной ночью в жизни" Фото: REUTERS

Экс-лидер Незалежной пожаловался на то, что в 2015 году ему пришлось пройти через "изнуряющий девятнадцатичасовой марафон" беседы с президентом РФ

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Бывший лидер Незалежной Петр Порошенко в своей колонке для издания "Украинская правда" рассказал о "самой ужасной ночи в жизни". Ей оказались переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в 2015 году во время саммита "нормандской четверки".

По словам Порошенко, российский лидер оказался "холодным и жестоким переговорщиком". Также бывший лидер Незалежной пожаловался на то, что ему пришлось пройти через "изнуряющий девятнадцатичасовой марафон" беседы с Путиным.

- Впоследствии Франсуа Олланд напишет, как "много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга". Это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни, - разоткровенничался Порошенко.

Бывший президент также подчеркнул, что несколько лет назад "Минские соглашения" позволили "спасти Украину".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что экс-лидер Незалежной Петр Порошенко посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не общаться с главой РФ Владимиром Путиным один на один. Политик напомнил своему преемнику, что российский глава служил в КГБ.

ИСТОЧНИК KP.RU