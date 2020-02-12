2020-02-12T17:23:39+03:00
В мире

Порошенко назвал переговоры с Путиным "самой ужасной ночью в жизни"

Экс-лидер Незалежной пожаловался на то, что в 2015 году ему пришлось пройти через "изнуряющий девятнадцатичасовой марафон" беседы с президентом РФ
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Порошенко назвал переговоры с Путиным "самой ужасной ночью в жизни"Порошенко назвал переговоры с Путиным "самой ужасной ночью в жизни"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывший лидер Незалежной Петр Порошенко в своей колонке для издания "Украинская правда" рассказал о "самой ужасной ночи в жизни". Ей оказались переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в 2015 году во время саммита "нормандской четверки".

По словам Порошенко, российский лидер оказался "холодным и жестоким переговорщиком". Также бывший лидер Незалежной пожаловался на то, что ему пришлось пройти через "изнуряющий девятнадцатичасовой марафон" беседы с Путиным.

- Впоследствии Франсуа Олланд напишет, как "много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга". Это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни, - разоткровенничался Порошенко.

Бывший президент также подчеркнул, что несколько лет назад "Минские соглашения" позволили "спасти Украину".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что экс-лидер Незалежной Петр Порошенко посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не общаться с главой РФ Владимиром Путиным один на один. Политик напомнил своему преемнику, что российский глава служил в КГБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школам посоветовали привлекать работодателей к внеклассной работе
Названы самые популярные у российских туристов страны
Порошенко назвал переговоры с Путиным "самой ужасной ночью в жизни"
В Госдуме прокомментировали внимание Пентагона к активности российских кораблей
После самоубийства экс-сотрудника ФСИН в суде возбуждено уголовное дело
Старейшим мужчиной на Земле признан 112-летний японец
Адвокат рассказал о результатах ДНК-экспертизы на отцовство Григорьев-Апполонов
"Мы очень обеспокоены": В НАТО заявили, что хотят избежать гонки вооружений
Песков прокомментировал идею обмена воды для Крыма на уступки по Донбассу
За неделю до самоубийства в Чертановском суде здесь провели "идеальные" учения
Песков: целью сирийских войск в Идлибе являются боевики, а не граждане
Экс-глава управления ФСИН Свиридов пронес в суд оружие
«До встречи»: Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру