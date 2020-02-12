2020-02-12T18:19:35+03:00
Общество

Появилось видео досмотра экс-начальника управления ФСИН, покончившего с собой в зале суда

Во время прохождения Свиридова через рамку металлоискателя, она начинает пищать, однако никто так и не обнаружил у мужчины пистолет Макарова
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Опубликовано видео досмотра экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова, покончившего с собой прямо в зале суда во время заседания.

Видео досмотра экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова, покончившего с собой.

На кадрах видно, что Свиридов заходит в здание Чертановского суда. Далее пристав Эдуард Нефедов досматривает его, после того, как рамка пищит. Но пистолет Макарова так и не находит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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