Появилось видео досмотра экс-начальника управления ФСИН, покончившего с собой в зале суда
Во время прохождения Свиридова через рамку металлоискателя, она начинает пищать, однако никто так и не обнаружил у мужчины пистолет Макарова
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Опубликовано видео досмотра экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова, покончившего с собой прямо в зале суда во время заседания.
Видео досмотра экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова, покончившего с собой.
На кадрах видно, что Свиридов заходит в здание Чертановского суда. Далее пристав Эдуард Нефедов досматривает его, после того, как рамка пищит. Но пистолет Макарова так и не находит.
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ИСТОЧНИК KP.RU