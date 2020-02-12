2020-02-12T19:59:05+03:00
Общество

Женщину обокрали на полтора миллиона рублей после "звонка из банка"

Мошенник представился сотрудником организации
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Лжебанкир похитил со счета москвичи более 23 тыс. евроЛжебанкир похитил со счета москвичи более 23 тыс. евроФото: Александр ГЛУЗ
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Мошенник украл у жительницы Москвы более полутора миллионов рублей, представившись сотрудником банка. Злоумышленник позвонил женщине вечером 11 февраля.

- Он обманом получил доступ к банковскому счету потерпевшей и похитил более 23,4 тыс. евро. Ущерб превысил 1,6 млн руб, - сообщает агентство Москва со ссылкой на пресс-службу МВД.

Женщина незамедлительно сообщила о случившемся в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Чаще всего телефонные мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и сообщают своим потенциальным жертвам о блокировки их счета из-за подозрительных переводов. Но недавно они разработали новый сценарий, которому люди верят гораздо охотнее. Теперь мошенники говорят, что клиент якобы подавал заявление о закрытии своего счета в банке. Клиент естественно пугается, так как точно не обращался с такой просьбой. Тогда ему предлагают «спасти» свои деньги путем перевода их на некий «безопасный» счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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