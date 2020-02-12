В 2019 году число очень богатых людей в мире увеличилось на 10%

12 Февр. 2020 2020-02-12T21:06:21+03:00

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Аналитики заявили, что в 2019 году число очень богатых людей в мире в 2019 году увеличилось на 10% и достигло 2,7 миллиона. При этом общая стоимость состояний богачей достигла 26,6 триллиона долларов.

Отмечается, что в 2018 году отмечался рост показателя только на 1%. Аналитическая компания Wealth-X уточнила, что лидером по росту числа очень богатых людей стала Северная Америка.

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ИСТОЧНИК KP.RU