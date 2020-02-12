Российские военные прекратили конфликт солдат США с сирийскими жителями

12 Февр. 2020 2020-02-12T23:00:01+03:00

Военнослужащие Штатов открыли огонь на поражение, в результате инцидента погиб 14-летний мальчик

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В Сирии конфликт между солдатами Штатов и жителями населенного пункта Харбат-Хамо в удалось прекратить благодаря российским военнослужащим.

В определенный момент американские военные открыли огонь на поражение, и в результате инцидента погиб 14-летний сириец.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что нашим соотечественникам удалось прекратить конфликт и вывести американскую колонную к пункту базирования.

Напомним, ранее американская сторона сообщила, что военные США открыли огонь по мирным жителям в рамках самозащиты. В ходе конфликта пострадал один американский солдат и несколько сирийских мирных жителей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ. По словам политика, Штаты продолжают взаимодействовать на сирийской территории и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией.

ИСТОЧНИК KP.RU