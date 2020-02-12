2020-02-12T23:14:56+03:00
В мире

В Лондоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Диагноз коронавирус поставили женщине, которая недавно вернулась из Китая
Юлия САЛЬНИКОВА
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Всего в Великобритании коронавирус подтвержден у девяти человекВсего в Великобритании коронавирус подтвержден у девяти человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Лондона подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Пациентка - женщина, которая недавно вернулась из КНР. С симптомами заболевания она обратилась к местным врачам, после чего ее направили на тестирование. Днем 12 февраля из лаборатории подтвердили - у нее коронавирус.

Теперь полицейские пытаются найти всех, с кем женщина контактировала с момента приземления самолета в Великобритании.

- Пациент переведен в специализированный центр NHS в Ги и Сент-Томас в Лондоне,- сообщил профессор Крис Уитти корреспонденту The Sun.

Таким образом общее число заболевших в Великобритании увеличилось до девяти.

В ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) подтвердили, что коронавирус представляет смертельную угрозу миру, при этом, пик распространения заболевания еще не пройден.

В среду 12 февраля число новых случаев заболевания коронавирусом было рекордно низким по сравнению с двумя предыдущими неделями - 2 015 новых случаев, общее число заболевших в Китае достигло 44 653.

Роспотребнадзор - «В Китае подтвердили эффективность тест-системы РФ по выявлению коронавируса».Об этом заявила глава Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Анна Попова на брифинге в понедельник

ИСТОЧНИК KP.RU

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