В Лондоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Власти Лондона подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Пациентка - женщина, которая недавно вернулась из КНР. С симптомами заболевания она обратилась к местным врачам, после чего ее направили на тестирование. Днем 12 февраля из лаборатории подтвердили - у нее коронавирус.
Теперь полицейские пытаются найти всех, с кем женщина контактировала с момента приземления самолета в Великобритании.
- Пациент переведен в специализированный центр NHS в Ги и Сент-Томас в Лондоне,- сообщил профессор Крис Уитти корреспонденту The Sun.
Таким образом общее число заболевших в Великобритании увеличилось до девяти.
В ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) подтвердили, что коронавирус представляет смертельную угрозу миру, при этом, пик распространения заболевания еще не пройден.
В среду 12 февраля число новых случаев заболевания коронавирусом было рекордно низким по сравнению с двумя предыдущими неделями - 2 015 новых случаев, общее число заболевших в Китае достигло 44 653.
Роспотребнадзор - «В Китае подтвердили эффективность тест-системы РФ по выявлению коронавируса».Об этом заявила глава Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Анна Попова на брифинге в понедельник
ИСТОЧНИК KP.RU